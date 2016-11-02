Siyah-beyazlı takımın Napoli ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş müsabakayı değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Futbol olarak heyecanlı bir maç oldu. Rakibin iyi oynadığını biliyorduk ve buna göre tedbirli oynamak istedik. Bu oyunumuza taraftarımızın anlayış göstermesi ve takımı taraftarın sahiplenmesi bizim bu oyun planımızı daha iyi sahaya yansıtmamıza yardımcı oldu. Daha önce gol yiyebilirdik ve mağlup da olabilirdik. Golden sonra yediğimiz golü beklemiyoprdum. Biz rakibin şut çekmesine izin vermeyecek şekilde oynuyorduk ancak verdik. Golümüzden sonra bir dikkatsizlik golün gelmesi ve rakibin moralini artırdı. Ben oyuncularıma bu maç bittiğinde sizden gurur duymak ve mutlu olmanızı istiyorum demiştim. Mutluluğumuz buruk oldu. 1-0 kazansak çok mutlu olurduk. Yensek de yenilsek de onlarla gurur duyuyorum. Seyircimize de teşekkür ediyorum inanılmaz destek oldular" diye konuştu.

Beşiktaş'ın gruptaki şansı

Gruptaki şanslarını değerlendiren Güneş, "İlginç bir grup. En zor takımdan 4 puan aldık. Sahamızda yine Kiev maçında 2 puan kaybettik. Benfica'ya bence 2 puan kaybettik. 2 maçta penaltı verilmedi örneğin bu maçta verildi. Takımımın oyunundan ve uyumundan memnunum. Diğer takımlara da göre tecrübesiz bir takım olmamıza rağmen oynadığımız maçlar gayet olumlu. Sonuçta 2 maç daha var ne olacağını bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Rakibin teknik oyuncuları..."

Napoli'ye karşı sergiledikleri oyun planı hakkında bilgi veren Şenol Güneş, "Rakibin teknik oyuncuları etkili ataklar yaptı. Kontrol etmeye çalıştık, başarılıydık ama bu başarıya rağmen pozisyonlar verdik ve gol atabilirlerdi. Sayısal fazlalığımızın olduğu yerde ortadaki oyuncu boş kaldı ve Hamsik iyi aldı ve gol attı. Rakibin hareketli oynayacağını biliyorduk ama futbol bu ne kadar düşünürseniz düşünün bazen böyle oluyor. Ricardo ile ilgili özelikle Napoli'nin topu alan oyuncuya iyi basması özelliğini biliyorduk. Cenk'i ortaya alarak hücumda da etkili olmaya çalıştık. İkinci yarı tempolu oynadık. Tercihlerde, pas konusunda hatalar oldu" şeklinde konuştu.

"Yediğimiz gol..."

"Geride bekleyen tarz bizim oyun tarzımız değil" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Ancak Napoli'nin oyun tarzına göre savunmaya baskı yapıp çabuk çıkmayı düşündük. Bütün bunlara rağmen rakibimizin iyi bir takım olduğunu unutmadık. Bizim hamle yapma şansımız Cenk idi onu da erken kullandık. Sakatlıktan yeni çıkan Oğuzhan vardı. O da iyi katkı yaptı. Eldeki şartlara göre en iyisini sunduğumuzu düşünüyorum. Hamlemizin ve baskımızın ardından gol attık ancak yediğimiz golde maçın telaşıyla alakalı" dedi.

"Yeterli değiliz"

Napoli'ye karşı oynanan oyunun değerlendirmesini de yaparak sözlerini sonlandıran Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Birmaç daha olsa belki Napoli'ye hiç pozisyon vermeyeceğiz. Her maç geçtikce verdiğimiz pozisyon sayısını azaltıryoruz. Rakibin oyununu biliyorduk. Eldeki oyunculara göre en iyisini yapmaya çalıştık. Tosic'i sol stoper olarak oynattım aslında. Kapatalım, oynatalım ancak oyunu taşıyalım ve ardından hamle yapalım diye düşünmüştüm. Marcelo, Rhodolfo ile Mertens oynasaydı; Callejon ve İnsigne karşısında zorlanırlardı. Genelde olumluyuz ancak yeterli değiliz. Tolgay iyi oynadı. Atiba'da yani hepsi gayet iyiydi. Başkalarının oyuncumuzu beğenmesinden mutluluk duyarım."

Doğan Gündoğdu - Mehmet Selman Bektaş