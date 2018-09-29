Şenol Güneş: 'Tek pasla oynadığımız zaman çok iyiyiz'

Spor Toto Süper Lig'in. 7. haftasında Beşiktaş Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi sahalarında oyun kontrolünün kendilerinde olduğu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, “Gol yemedik, bu sevindirici. Sürekli zamanında beklenmeyen şekilde goller yedik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi ve 3 puanı aldık. Kayserispor ilk olarak iyi başlamıştı ama en iyi oynadığı dönemde kazandığı 3 puan daha sonra kaybetmelerini sağladı. Hem hocaları hem kadrosu iyi. Onların da daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

“Vagner Love iyi bir oyuncu”

Şenol Güneş, Vagner Love'ın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyerek, “Yetenek olarak bir sıkıntısı yok. Önemli olan oynadığı oyunda üretken olabilmesi. Bugün de kaçırabilirdi. Gol de kaçırıyor. Israrla üstüne gidince daha da demorolize oluyor. Bugün olmadı. Olumlu işler yaptı ve oyuna katkısından memnunum. Caner ve Adriano bizim için çok önemli. Şartlar gereğince bazen iyi oyuncuyu dışarı alıyorsunuz. Bunlar oyuncuların verimiyle ilgili. Orta sahada oynamaya daha uygun bir oyuncu olan Medel sağ bekte denenmişti. Sol bekte oynamadı ama 3'lü defansta sol tarafta oynadı. Sahanın en iyilerinden birisiydi. Rakibi iyi kapattı” şeklinde konuştu.

“Gökhan Töre biraz rahatsızdı”

Gökhan Töre'nin rahatsızlığı olduğunu anlatan Güneş, “Onla ilgili kadroda yoktu. Dolayısıyla kadroya girememe sebebi bu. Çalışmaları gayet iyi. Gökhan Töre eskisine göre çok daha iyi. Ortam gelince şans vereceğiz. Oyuncularımızla ilgili baktığımızda maçına göre değişecek. Oğuzhan ve Adem Ljajic zaman zaman pas yaptılar ama daha akıcı pas yapmaları lazım. Bazen öyle, bazen ikili oynayacağız. Maçına göre bu durum değişecek. Bütün oyuncular hazır olmalı. Bugün kadroda olan Mustafa, Larin ve Roco'da bizim oyuncumuz. Dorukhan sağ bekte de oynayabilir ama ben orta sahada daha iyi görüyorum” diye belirtti.

“Bizden daha yüksek yaş ortalaması olan takımlar var”

Bizden daha yüksek yaş ortalaması olan takımlar olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Şartlar itibariyle öyle. Oyun verimine bakıyoruz. Yaşlı oyuncuların futbol hayatının süresi kısa olur. Bu maçta Medel, Quaresma, Pepe, Babel ve Gökhan'dan memnunum. Tabi bu adamlar 3-5 sene sonra olmayacaktır. Ama Dorukhan, Güven gibi isimler olacak” şeklinde konuştu.

“Abim beni aramadı”

Abisinin kendisini aramadığını söyleyen Güneş, “Nasılsın diye sormadı. Benimle alakalı beyanat vermiş. Benim acımasız olduğumu bilir. Hiç doğru bir şey olduğunu söylüyorum. Her insanın düşüncesine saygı duyuyorum. Hiç gerek yoktu bunları yazmaya. Benimle ilgili konuşuyorlar ben de konuyu kapatıyorum. Sonra bana kızıyorlar. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor. Menajerim değil. Onları hiç burada gördünüz mü? Görüş vizyonumuzu açabilirsek bu konuları konuşmuyor olurduk. 1.5 senedir böyle bir kampanya var. Gitsin kalsın diye. 2 senedir bu nifak tohumu atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım. Herkese rapor almasını tavsiye ediyorum” dedi.

“Tek pasla oynadığımız zaman çok iyiyiz”

Tek paslarla oynadıkları zaman çok iyi olduklarını belirten Şenol Güneş, “Antrenmanda dahi 3 pas oynamak zorunda kalıyoruz. Ben sahaya bahane bulmadım. Konu buraya da kaydı. Antrenmanda çalışırken düzgün zeminde tek topla oynamak oyunun hızını arttırır. Fenerbahçe'de bunu yapamadık. Medel'in uzun top atması için bugün ortam yoktu. Bu bazen başarılı oluyor. Ama senin sol bekin değil Medel. Elimizdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün uzun boylu oyuncumuz da yoktu. Araya atacağımız paslar 2'ye 1'ler bizim için önemliydi. Ama oyunda Oğuzhan ve Ljajic daha fazla öne çıkabilirdi. Onları etkileyen zemindi. Tutmadan daha gelmeden atarsanız pası daha etkili olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Çıkan her kanun ve kararlar toplumun yararına olması lazım”

Çıkan her kanun ve kararların toplumun yararına olması lazım olduğunu dile getiren Güneş, “Siz burada düşünmeden yanlış yaparsanız geriye daha büyük patlar. Bu ülkenin güven sorunu var. Ben kendi takımımda adaletli olmak zorundayım. Benim keyfime göre alınmaz bu kararlar. Birini diğerine tercih ettiğim zaman benim ve takımın dengesi bozulur. Bu ülkede krizde varsa bizim. Ama bunların düzeltilmesi için gene hep birlikte olacağız. Anlaşma yapıp sonra bozduğunuz zaman güveni sarsacaksınız. Siz bir iş yerinde anlaştınız sıkıntı var işinize son verebilir. Yeni mukavele yaptık ama 1 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bırakın kişisel güvensizliği hukuken güvensizliği sağlarız” diye sözlerini tamamladı.

Ozan Buğra Koşar

