Şenol Güneş: 'Temennim Milli Takım’ı Türk antrenörün yönetmesi'

Samsun’da yarın akşam Beşiktaş - Atiker Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay, birlikte basın toplantısı düzenledi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni bir sezona başladıklarını belirterek, "Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasına başarılar diliyorum. Yarın ilk resmi maçımızı oynayacağız. Geçen sezonun iki şampiyonu Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Herkesin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum. Tüm takımlara oyunculara başarılar dilerken yeni milli takım hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Aramızda olmayan Gökhan Atınç ve Talisca var. Onun dışında diğer oyuncularımız burada. Hazırlık maçlarını kazanamadık. Umarım bu maçı kazanırız. Mustafa hocayı tanıyorum. Çok başarılı bir hoca çok başarılı işler yaptı. Hak ettiği yere henüz gelmedi. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Takım olarak hazır olmadıklarını ancak daha iyiye gittiklerini belirten Güneş, "Seyircilerin keyif alacağı bir oyun ortaya koyacağız. Mustafa hocayla felsefemiz birbirine benziyor. Yarınki maçta her şeye rağmen bütün oyuncularımın en iyi futbolu ortaya koyacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"AMACIMIZ EN İYİ ŞEYİ YAPMAK"

Pepe ve Ricardo’nun geç geldiklerini ifade eden siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa bir süre bizimle çalıştılar. Negredo yeni geldi ama hazırlıklı. Gökhan ve Atınç sakat Talisca zaten yok. Yeni bir kadromuz var. Gelen giden oyuncular da olacaktır. Bahaneler ve suçlamalarla kendimizi kurtaramayız. Yarış başlıyor. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz. Bazen de kötü oynayıp kazanabilirsiniz. Mühim olan en az zararla geçebilmek. Süper Kupa’dan sonra 3 tane lig maçımız var sonra milli ara var. Bu ara bizim için çok önemli. Bu araya kadar hazırlık dönemimizi de tamamlamış oluruz. Yarın kimler oynar bilemiyoruz. İhtiyaçlara göre kadro kuracağım. Net bir kadro yapılanmam yok. Sürekli oynayan Quaresma 15-20 gün izin yaptı. Sonra bize katıldı. Aynı şey Pepe için de geçerli. Eksikleri söylemek bize bir şey katmaz. Amacımız en iyisini yapmak."

TALİSCA AÇIKLAMASI

Güneş, Talisca’nın sorunu olmadığını ifade ederek, "Bizden kaynaklı değil Benfica’dan kaynaklı bir sorun var. Bu yıl bu baskıyı yaparak onu mukaveleye zorluyorlar. Hukuki boyutunu bilmiyorum. Bu olay FIFA’ya taşınacaktır. Bizim oyuncumuza para verdiğimize göre oynatmamız gerekir. Talisca yetenekli bir oyuncu. Gelişimini devam ettiren bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu olmasını beklerim. Talisca olsun veya olmasın. Oyuncular takımlar için vardır. Takıma katkı için oynarlar. Talisca yoksa başka türlü oynuyoruz. Sistemler taktikler hep bunun için var. Kondisyon, teknik, taktik bunları kitaplara sığdıramıyoruz ama önemli olan keyif almak. Takıma transfer olan oyuncu oynasın diye getiriliyor. Oynamayan oyuncu gider."

"BENİM TEMENNİM MİLLİ TAKIM’I TÜRK ANTRENÖRÜN ÇALIŞTIRMASI"

Milli Takım’la ilgili görüşlerini de dile getiren Güneş, "Benim temennim Milli Takım’ı Türk antrenörün yönetmesi. Boşta olan bir antrenörün gitmesini beklerdim. Ama Lucescu’yu da başarılı buluyorum. Ben şu an Milli Takım’ı çalıştırmayı doğru bulmadığımı söyledim. Ama yardımcı olmak isterim. Lucescu’ya da hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKÇAY: "SANIRIM İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Şenol Güneş iye yan yana oturmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, "Konyaspor olarak çok mutluyuz burada olduğumuz için. Umarım her şey Beşiktaş ve onun için olumlu sonuçlanır. Konyaspor olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Lig şampiyonuyla keyifli bir maç yapacağız. Şenol hoca iyi futbolla ilgili temennide bulundu. Sanıyorum iyi bir maç olacak. Kıran kırana bir mücadele olacak. Dengeli bir maç olacak. Gece 3’e kadar kimse uyumayacak bence maçtan dolayı. İyi bir futbol oynama gayretimiz olacaktır. Türkiye’ye bunu borçluyuz, iyi futbol oynamalıyız. Kupa almış takım hüviyetini sahaya yansıtmamız gerekiyor. İnşallah da böyle bir maç olur" dedi.

"İKİNCİ BİR ŞENOL HOCA DAHA ÇIKARAMADIK"

Akçay, 25 bin üyesi olan bir sektörde ikinci bir Şenol hoca daha çıkaramadıklarını vurgulayarak, "Takımın geçen yıldan kalan bir oyun tarzı ve antrenman metodu var. Buna farklı açılardan bakmaya çalıştık. Aykut hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan kalan mirasın üstüne katmaya çalışıyoruz. Onlardan faydalanıyoruz. Oyun yapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Bilinç altı bize zorluklar çıkartıyor. Sabırla gideceğiz ve bir şeyleri iyi yapmaya çalışacağız. Bir takımın oyunculara bağlı olmasını akıl eksikliği olarak değerlendiriyorum. Oyuncu kaliteleri değişebilir. Farkı siz takım oyunu oluşturarak değiştirebilirsiniz. Antrenörlük takım mühendisliği yapmaktan geçer. Konyaspor prensiplerini yerine getirerek oyuncular aldı. Çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

RANGE ROVER’A BİNEN ADAM SAHADA DA RANGE ROVER GİBİ OLMALI"

Bazı oyuncuların Türkiye’yi plaj gibi düşünmesinin canını çok sıktığını ifade eden Akçay, şunları söyledi:

"Paralarımızı böyle har vurup harman savurmaları endişe veriyor. Ezekiel bize uymak zorunda. Çalışmayacaksa, çalışmak zorunda. Kulübün kendine ait manifestoları var. Range Rover’a binen adam sahada da Range Rover gibi olmalı. Almanya’daki çocuklarımızla övünüyoruz. Almanya 300 oyuncu üretmiş bize veriyor, gururlanıyoruz. 85 milyon nüfuslu ülkede yüzde 52’si genç. Halen devşirme atletleri koşturuyoruz. 37. geliyor. Bizimkiler de 47. olurdu ne var yani."