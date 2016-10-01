Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Şenol Güneş: 'Üç puan aldığımız için mutluyuz'

Şenol Güneş: 'Üç puan aldığımız için mutluyuz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şenol Güneş: Üç puan aldığımız için mutluyuz

01 Ekim 2016 21:54

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Oynadığımız maç biraz gergin oldu bizim için. İlk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun ürettik. İlk yarı kapanan Rizespor’a karşı gol pozisyonu üretemedik. İlk yarı uyur gezer gibiydik. Rakibi kontrol ederken de iyi değildik. İkinci yarı rakip sahada oynayarak pozisyonlar ürettik. Bu sefer goller kaçırdık. Golün oyunun sonunda gelmesi, iyi niyetli, arzulu, kazanma isteğinin öne çıktığı müsabakada karşılığı oldu. Berabere kalsak da ilk yarı olumsuz bir futbol olacaktı. Üç puan aldığımız için mutluyuz” dedi. 

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!