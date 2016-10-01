Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Oynadığımız maç biraz gergin oldu bizim için. İlk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun ürettik. İlk yarı kapanan Rizespor’a karşı gol pozisyonu üretemedik. İlk yarı uyur gezer gibiydik. Rakibi kontrol ederken de iyi değildik. İkinci yarı rakip sahada oynayarak pozisyonlar ürettik. Bu sefer goller kaçırdık. Golün oyunun sonunda gelmesi, iyi niyetli, arzulu, kazanma isteğinin öne çıktığı müsabakada karşılığı oldu. Berabere kalsak da ilk yarı olumsuz bir futbol olacaktı. Üç puan aldığımız için mutluyuz” dedi.

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir