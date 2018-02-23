Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü Teknik Sorumlusu Şenol Güneş'in basın yoluyla yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman'ın basın yoluyla yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü'nün 20.02.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altınordu Kulübü futbolcusu Uğur Arslan Kuru'nun 20.02.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 21.02.2018 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Grandmedıcal Manisaspor Kulübü futbolcusu Nıkola Mıkıc'ın 21.02.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor - Grandmedıcal Manisaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü'nün 21.02.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor Kulübü'nün 22.02.2018 tarihinde oynanan Adanaspor - Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor Demirspor Kulübü'nün 22.02.2018 tarihinde oynanan Adanaspor - Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

Eskişehirspor Kulübü'nün lisans almış en az bir takım doktoru ile sözleşme imzalayarak kadroda bulundurulmamak suretiyle ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/b maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."