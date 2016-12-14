Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ve Tolga Zengin 10 Aralık günü Vodafone Arena'nın hemen dışında gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen polis Vefa Karakurdu'yu unutmadı.

Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun her maçta oturduğu koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı. İki futbol adamının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi sahaya inen Kayserisporlu futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcular el ele taraftarı selamladı.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu