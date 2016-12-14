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Şenol Güneş ve Tolga Zengin, Vefa müdürü unutmadı

Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun stattaki koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve Kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı.

Şenol Güneş ve Tolga Zengin, Vefa müdürü unutmadı

14 Aralık 2016 21:42

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ve Tolga Zengin 10 Aralık günü Vodafone Arena'nın hemen dışında gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen polis Vefa Karakurdu'yu unutmadı.

Beşiktaş'tan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun her maçta oturduğu koltuğuna Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaptan Tolga Zengin çelenk bıraktı. İki futbol adamının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
Öte yandan karşılaşma öncesi sahaya inen Kayserisporlu futbolcular ve Beşiktaşlı futbolcular el ele taraftarı selamladı. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu 

Etiketler: Beşiktaştan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa, çelenk, Kaptan Tolga Zengin, Teknik Direktör Şenol Güneş


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