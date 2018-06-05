Şenol Güneş yönetimi rahatlattı

Süper Lig’i 4. sırada bitiren Beşiktaş’ta olası bir kaos ortamını yönetim-Şenol Güneş görüşmesi sonlandırdı. Kamuoyunda takımdan birçok ismin gönderileceği ve yerine yine birçok transfer yapılacağı iddiaları yer bulurken, tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı yetkililerin yüreğine su serpti. Geçtiğimiz hafta tatilden dönen Şenol Güneş’le bir görüşme yapan yöneticiler, Güneş’in sözleri sonrasında rahatladı. Başarılı teknik adam, elindeki kadronun çok iyi olduğunu ifade ederek, sağ bek ve forvet transferinin tamamlanmasını istedi. Güneş ayrıca Talisca’nın yerine de bir ismin alınmasının iyi olacağını ekledi. Eldeki kadronun yüzde 80’ini koruyacak olan yönetim, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapacak. Şenol Güneş’in çok fazla isim istememesiyle birlikte, yönetim de yol haritasını bu şekilde belirleyecek.