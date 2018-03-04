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Şenol Güneş'e Trabzon'da şok tepki!

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesi için Trabzon'a giden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'e havalimanında bazı Trabzon'lu taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar, Güneş'e "Tabzon'u sattın" derken, tecrübeli teknik adam da, "Ben kimi satmışım. Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneşe Trabzonda şok tepki!

04 Mart 2018 16:47

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, karşılaşma için bu kente gitti. Takımı havaalanında karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarları, futbolcular ve teknik heyet lehine tezahüratlarda bulunurken, bu ekibin içine girmiş olan birkaç Trabzonspor taraftarı, Teknik Direktör Şenol Güneş'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve "Trabzon'u sattın" dedi. İlk başta Güneş, bu söylemi duymazdan gelirken, aynı taraftarlar tekrar Şenol Güneş'e "Trabzon'u sattın" ifadelerini kullandı. İkinci kez tepki gösterilmesi üzerine otobüsün kapısından dışarıya sarkan Şenol Güneş, "Ben kimi satmışım? Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" cevabını verdi.

Şenol Güneş: 'Bunlar Fenerbahçe taraftarı olabilir'

Güneş'in cevap vermesinin ardından otobüs hareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine Şenol Güneş, takım otobüsünü durdurarak bu kez güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Bunlar Fenerbahçe taraftarı bile olabilir" dedi. Bunun üzerine güvenlik kuvvetleri, Trabzon taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.  

Ersen Küçük
 

 

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