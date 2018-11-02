Şenol Güneş'in Avcı fobisi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da başlayacak maçta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Geride kalan 10 haftada topladığı 21 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu zorlu müsabakadan da galip gelerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 18 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ise Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerek hem rakibiyle puanını eşitlemek hem de moral depolamanın peşinde.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş arasında oynanacak bu mücadele aynı zamanda iki teknik adam için de taktiksel bir sınav niteliğinde geçecek. Sahasında gösterdiği etkili performansı siyah-beyazlılara karşı da sürdürmek isteyen Abdullah Avcı, rakibinin zaaflarını lehine çevirebilecek hücum varyasyonlarıyla sonuca gitmeye çalışacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya takımın önemli isimlerinden biri olan Ricardo Querasma'dan eksik çıkacak olan Beşiktaş'ta ise Teknik Direktör Şenol Güneş, yarınki müsabakayla birlikte Başakşehir ve Abdullah Avcı şanssızlığını kırmak istiyor.

6 maçta 1 galibiyet

Şenol Güneş, Kartal'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı ligde 6 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen tecrübeli teknik adam, geriye kalan mücadelelerden ise 2 mağlubiyet ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Turuncu-lacivertlilere karşı tek zaferini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla elde eden Güneş'in yüzü daha sonra Abdullah Avcı'ya karşı hiç gülmedi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındayken Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

2015-2016 sezonu

Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 0

Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

2016-2017 sezonu

Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1

2017-2018 sezonu

Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Uygar Aydın