Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare görüntülendi

Fotoğraflarda olaydan sonra gözaltına alınan S.D isimli taraftarın Güneş'e kafasına sert bir cisim atması ve Şenol Güneş'in yere devrilmesi saniye saniye görülüyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare fotoğraflandı. Fotoğraf karelerinde yaşanan tartışma sırasında S.D isimli taraftar elindeki cismi Güneş'e fırlatıyor. Ardından Şenol Güneş yere düşüyor. Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışma halen devam ediyor

Cenk İşver

