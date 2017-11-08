Şenol Güneş'ten Edirne çıkarması

Beşiktaş'ın deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 günlük izni Edirne'de değerlendirdi. Kentte sonbahar havasını fırsat bilen Güneş Ailesi, bol bol tarihi ve turistlik mekanlarda vakit geçirdi. Severek yediği tava ciğer üzerinden Şampiyonlar Ligi'ndeki ve ligdeki rakiplerine esprili bir gönderme yapan Güneş, "Usta işin ruhunu veriyor. Çok ciğer yedik ama bunun lezzeti daha farklı" dedi. Edirne’den ayrılmadan önce kentin eşsiz lezzeti tava ciğerin ve badem ezmesinin de tadına bakmayı ihmal etmeyen Şenol Güneş ve eşi, tava ciğerin hazırlanma aşamasında doğramanın ve pişirmenin püf noktalarını dinledi.

"Çok ciğer yedik ama bunun lezzeti daha farklı”

Güneş, tava ciğer yapımı ile ilgili bilgiler dinlerken yaptığı açıklamada, "Usta iyi olursa işler de iyi olur. Bir de ruhunu vermek lazım. Niyazi usta işin ruhunu veriyor. Çok ciğer yedik ama bunun lezzeti daha farklı. Hala tadı ağzımda” dedi. Bir gazeteci ‘Sizde ustasınız şampiyonluklar var’ sorusuna ise ‘Onlar önemli değil, yemek önemli gurmelik yapıyoruz bugün. Medyanın öyle bir huyu var. İlla birilerinin ciğerini söktürmeye çalışıyor. Gerek yok, hayvanın ciğerini söktük bu sefer. İnsanların ciğerini sökmeyelim, insanların dostluklarını sevgisini kazanalım" dedi.

“Maalesef biraz ipin ucunu kaçırıyoruz”

Son dönemde yeşil sahalarda ve saha dışında yaşanan futbol terörüne de tepki gösteren Güneş, “Spor dostluklara katkı yapar. Öyle de olması gerekir. Ülkede zaten gerginliklerimiz var. Olmaz hepsi düzelir. Spor, futbol adını neyse, adını ne koyarsanız koyun, buna katkı yapsın isteriz. Ülkemizin bekası, huzuru, mutluluğu, sağlığı, keyfi olsun, bunu maçta, oyun esnasında bir kavgaya dönüştürmek doğru değil ama maalesef biraz ipin ucunu kaçırıyoruz" diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolculara ‘ciğer’ ve ‘badem ezmesi’ takviyesi

Şampiyonlar Ligi gruplarında yoluna lider olarak devam eden ve ligde de puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en güçlü adaylar arasında gösterilen Beşiktaş Kulübü’nün başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, Edirne’ye özgü tava ciğerini ve badem ezmesini beğenerek yediğini söyleyerek, ciğerci Niyazi Usta’yı Nevzat Demir Tesisleri’ne davet ettiğini ve misafir etmek istediklerini söyledi. Futbolcularının da bu lezzetleri tatmasını istediğini belirterek, "Tabi badem ezmesinin de ciğerinde olması önemli ama en önemlisi taraftarın bize olan desteği" dedi.

Edirne’nin meşhur şekerlemecisi Tevfik Keçeci’nin de Osmanlı saray mutfağından günümüze yansıyan badem ezmesi ve kurabiye ikramlarını kabul eden Güneş’e, isminin yazılı olduğu Beşiktaş formaları hediye edildi.

Genç kartallardan Güneş’e sevgi seli

Beşiktaş’ın tecrübeli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Edirne’deki ziyaretleri sırasında siyah-beyazlı takımın genç taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılandı. Gençler, Güneş’le öz çekim konusunda adeta yarışa girerken, Şenol Güneş de onları kırmayarak, tek tek fotoğraf çektirdi.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız

