Diğer
Kategoriler

Şenol Güneş’ten kadroda iki değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi ligde sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda Lens ve Negredo’ya forma şansı verdi.

Şenol Güneşten kadroda iki değişiklik

17 Kasım 2017 20:07

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Porto maçı öncesi ligde T.M Akhisarspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda revizyona gitti. T.M. Akhisarspor karşısında Portekizli futbolcu Pepe’nin sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği bilinirken Güneş, Babel’in yerine Hollandalı Lens’e forma şansı tanıdı.

Şenol Güneş, hücum hattında ise Cenk’i dinlendirerek, İspanyol oyuncu Negredo’ya görev verdi. Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda atan Alvaro Negredo, T.M. Akhisarspor karşısında sahada olacakken, sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak deneyimli savunma oyuncusu Pepe’nin yerine ise Şilili Medel görev alacak. 

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç