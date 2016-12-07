Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorla mağlup olan siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Üzüntüsünü yaşıyoruz"

Maça gruptan çıkma iddiasıyla çıktıklarını ancak bu iddialarını kaybettileri için üzgün olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde devre dışı kalmamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu şekilde kaybetmek bizi çok üzdü, böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum" diye konuştu.

Hakem değerlendirmesi

Hakem ile alakalı gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Ağır söz söylemek benim için doğru olmaz. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. İstanbul'daki maçta Alman hakemin vermediği penaltı, böyle bir penaltı veren hem de Napoli maçında verilen penaltıyı görürseniz başka yerlere gider. Bir söz söyleyip hata yapmak istemiyorum. Söyleyeceğimiz söz, yapacağımız hareket bize yeni zararlar verir. Kabus gibi bir gece yaşandı. Kararlara bakarsak görürüz. Bir söz söyleyip de ceza almak istemiyorum" diye konuştu.

"Düzeltmek zorundayız"

Şenol Güneş, bir yılın emeğini kaybettiklerinin altını çizerek, "Bütün bunları tecrübe etmek acı oluyor ama yaşanıyor. Bir an önce toparlanmak gerekiyor. Başarısızlık var, kötü sonuç var. Sorumlusu benim. Hiçbir oyuncuya eleştiri yapamam. Sadece gereksiz hata yaparak takımı eksik bırakmak ve kontrolü yitirmek konusunu düzeltmek zorundayız" dedi.

"Olmayan penaltı pozisyonunu gördüm"

Ukraynalı bir gazetecinin, Beşiktaşlı taraftarların olay çıkardığı yönündeki soruya sert bir dille cevap veren deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Sahada utandıran durumu siz yazabiliyor musunuz? Olmayan penaltı pozisyonunu gördüm. Arkamda gözüm yok, sahaya bakıyorum. Siz sahaya bakarken demek ki tribüne bakıyordunuz."

Doğan Gündoğdu