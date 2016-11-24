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'Şenol hocanın devre arasındaki konuşması etkili oldu'

Beşiktaşlı Cenk Tosun, maçı çevirmelerinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in devre arasındaki konuşmalarının etkili olduğunu söyledi.

Şenol hocanın devre arasındaki konuşması etkili oldu

24 Kasım 2016 00:08

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Beşiktaş’ın milli futbolcusu Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Benfica attığı gol için Cenk, “İdmanda denediğim bir şut. Beck çok güzel orta kesti benim de ayağıma çok güzel oturdu. Top çok güzel bir yere gitti. Her şeyin başlangıcı olduğu için de ayrıca mutluyum. O golden sonra herkes havaya girdi ve çok iyi futbol oynamaya başladık” şeklinde konuştu.

“Şenol Güneş’in konuşmaları etkili oldu”
Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Tosun, “Çok iyi bir rakiple oynadık. 3-0'dan maçı buraya getirmek çok önemliydi. Büyük ihtimalle turnuvadan elenmiş olacaktık. Devre arasında ısınmakla meşguldüm ama hocamız gereken sözleri bulmuş. İyi motivasyon oldu devre arasında. Herkesin yüzü düşmüştü 3-0'ın üzüntüsü vardı. İkinci devreye 0-0 gibi başlamamızı söyledi. Biz de öyle başladık ve inanılmaz geri dönüş oldu. Belki beraberliği daha erken bulsak maçı döndürebilecektik” ifadelerini kullandı.

“Namağlubiyetimiz umarım devam eder”
Dinamo Kiev’in deplasmanda yendikleri takdirde tur atlayacaklarını düşündüğünü ifade eden Cenk, “Namağlubiyetimiz umarım devam eder. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftar 3-0'da bile bizi yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük taraftarı yapan özellik de bu bence. Onları da takım arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum” dedi. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: cenk tosun


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