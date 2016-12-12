Kasımpaşa Mahallesinde mevcut toprak saha üzerine inşa edilen sentetik saha çalışmalarını ziyaret eden Başkan Bakıcı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte çalışmaları değerlendirdi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı; “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile birlikte spora verdiğimiz destek ve hizmet ortada. Bizim belediye olarak tek isteğimiz; çocuklarımızın rahatlıkla spor yapması ve ilçemizde sporun her dalının gelişmesi” dedi.

Saha içerisinde gezerek incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı daha sonra çalışma alanından ayrıldı.

Fatma Savaş İnal