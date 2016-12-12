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Sentetik saha çalışmalarında sona gelindi

Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilecek hükümet destekli projelerden biri olan eski toprak sahanın sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelindi.

Sentetik saha çalışmalarında sona gelindi

12 Aralık 2016 16:55

Kasımpaşa Mahallesinde mevcut toprak saha üzerine inşa edilen sentetik saha çalışmalarını ziyaret eden Başkan Bakıcı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte çalışmaları değerlendirdi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı; “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile birlikte spora verdiğimiz destek ve hizmet ortada. Bizim belediye olarak tek isteğimiz; çocuklarımızın rahatlıkla spor yapması ve ilçemizde sporun her dalının gelişmesi” dedi. 

Saha içerisinde gezerek incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı daha sonra çalışma alanından ayrıldı. 

Fatma Savaş İnal


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