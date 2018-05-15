Sentetik tatlandırıcılara dikkat

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, sentetik tatlandırıcılar arasında en sıkıntılı ve en önemli olan katkı maddelerini anlattı. En fazla kullanım alanı toz ve sıvı içecekler olmasına karşın ilaç sanayiinde, şekerleme ve pasta ürünlerinde aspartam, asesülfam ve sakkarinin kombinasyonu kullanıldığını söyleyen Büyüközer, "Şeker hastalarının kullanımı oldukça düşük olması ve kullanan insanların yaş seviyelerinin yüksek olmasına rağmen Alzheimer riski oluşturduğu bildirilmektedir. Fakat içeceklerde kullanımı, özellikle aspartamın içinde bulunan fenil alalin isimli amino asitin çocukların zeka gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği klinik deneylerle kanıtlanmıştır. ABD’de FDA’nin güvenli bir katkı maddesi olarak öne sürmesine karşın aspartam en tehlikeli maddelerden biri olduğu halde bu durumdan habersiz insanlara dayatılmaktadır” dedi.

Büyüközer, Aspartam hakkında şunları kaydetti:

"Bu yapay tatlandırıcılar diyet soda, diyet gıdalar ve düşük kalorili gıdalarda kullanılmaktadır. 1970’li yıllarda yapılan çalışmalarda farelerde beyin tümörüne sebep olduğu belirtilmiştir. 2005’te yapılan en son araştırmalar küçük dozlarda bile farelerde beyin tümörleri ile birlikte lenf ve kan kanseri meydana getirdiğini ortaya koymuştur.

Aspartama duyarlı insanlar, tüketimden sonra baş ağrısından, baş dönmesinden ve hallüsinasyondan ızdırap çekebilirler. Aspartama duyarlı olan kişilerde anjio, ödeme veya göz kapaklarında, dudaklarda, ellerde veya ayaklarda şişmeye neden olur.

Aspartamın neden bu kadar tehlikeli olduğunu açıklayalım. Bu suni tatlandırıcının ısısı 86F (30C) seviyesine ulaşınca içindeki metil alkol, formaldehite, sonra da formik asite dönüşüyor. Bu da metabolik asidosise yol açıyor. Metanol zehirlemesi diğer koşulları açısından multiple sklerosise benziyor. Doktorlar insanlara yanlışlıkla multiple sklerosis teşhisi koyuyor. MS ölüme yol açmazken metanol zehirlemesi öldürücü oluyor.

Şişelerde, kutularda 'Soğuk içiniz' ibaresi göze çarpıyor. Soğuk içmenizi bildiren bu ibare, sizin zevkinizi artırmak için konmuyor. Soğuk içmezseniz, yukarıda belirttiğimiz kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan formaldehit ve formik asit sizi zehirleyerek ölümünüze sebep olabilir. Bu noktada ölüme sebebiyetten ceza almaması için üretici firma ambalaj üzerine 'Soğuk içiniz' ibaresini yazdırıyor.

Özellikle Kurban olanlar genellikle suçlunun aspartam olduğunu bilmiyor. Kullanmaya devam ediyor. Aspartam kullanıyorsanız ve fibromalji, spazmlar, ani ağrılar, bacaklarınızda uyuşma, kramp, vertigo, bulantı, baş ağrıları, tinnitus, eklem ağrısı, depresyon, endişe atakları, bozulan konuşma, bulanık görme veya hafıza kaybı semptomlarından şikayetçiyseniz muhtemelen aspartam hastasınızdır. Diyet meşrubat içmezseniz ve gıda etiketlerinde yazılı aspartam kelimesine dikkat ederseniz, sağlığınız için iyi yaparsınız.

Şeker hastaları için tehlikelidir

Aspartam özellikle şeker hastaları için tehlikelidir. Aspartam kan şekerinin kontrolden çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle şeker hastası proteinde bulunan diğer amino asitler olmadan aspartik asit ve fenilalanin maddelerinin nörotoksik hale gelmesi nedeniyle hafıza kaybından şikayet ediyor. Aspartik asit ve fenilalanin kan beyin bariyerini aşıyor ve beyin nötronlarını harap ediyor, şeker hastalarında (şeker hastası olmayan hastalarda da) çeşitli tipte beyin hasarı, nöbet hali, depresyon, manik depresyon, panik ataklar, öfke ve şiddete neden oluyor.

Uzmanlar, doğum arızalarına yani gebe kalma ve ilk gebelik döneminde tüketilmesi halinde zeka geriliğine neden olabildiği konusunda uyarıyorlar. Çocuklar özellikle nörolojik bozukluklar açısından büyük risk taşıyorlar ve yapay tatlandırıcı kullanmamaları gerekmektedir."

"Uzmanlar güçlü lobiler karşısında çaresiz kaldılar"

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer son olarak "İlaç ve kimyasal madde lobilerinin cepleri çok doludur. Bu madde halen beş binden fazla üründe bulunuyor. Aspartamın üreticisi ve en büyük işletmecisi, GDO’lu ürünlerin de baş yöneticisi olan firma bunun ne kadar öldürücü olduğunu mutlaka bilmektedir. Birçok uzman tüm bebek, hamileler ve çocukları aspartamın tehlikeleri hakkında uyaran yazılar yazdılar. Ama güçlü lobiler karşısında çaresiz kaldılar” diyerek açıklamasını sonlandırdı.