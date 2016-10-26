Edinilen bilgiye göre, bu sabah Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan dere yatağının olduğu bölgeden geçerken bir şahsın dere yatağında hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şahsın sentetik uyuşturucu kullandığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üzerinde kimliğine dair herhangi bir bulgu çıkmayan gencin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.