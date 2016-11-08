Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birliklerce 2-6 Kasım tarihleri arasında 'Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız-20' operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Muş-Bingöl-Diyarbakır illeri arasında kalan Şenyayla bölgesinde icra edilen operasyon sonucunda 26 adet sığınak ve barınak tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

2 Kasım günü Şenyayla bölgesinde kış üslenmesine geçtiği düşünülen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 6 askeri taburun katılımıyla operasyon başlatılmıştı. Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen, giriş çıkışların yasaklandığı ve insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği bölgelere operasyonlar yapılmıştı.

Nejdet Armağan

MUŞ