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'SEO hizmetinden memnun kalmayan müşterimize para iadesi yapıyoruz'

PR Bilgi Teknolojileri şirketinin kurucusu Erol Kanbur, SEO hizmetinden memnun kalmayan müşterilerine para iadesi yapmayı taahhüt ettiklerini duyurdu.

SEO hizmetinden memnun kalmayan müşterimize para iadesi yapıyoruz

01 Kasım 2017 16:01

Yapmış oldukları Türkçe, İngilizce ve Arapça mobil uyumlu web sitelerine uyguladıkları SEO (arama motoru optimizasyonu) ve internet reklamcılığı hizmetleri için yüzde yüz müşteri garantisi verdiklerini dile getiren PR Bilgi Teknolojileri şirketinin kurucusu Erol Kanbur “Ben memnun olmadım” diyen her firmaya para iadesi yapmayı taahhüt ettiklerini dile getirdi.

"Anadolu firmaları daha ulaşılabilir olmalı"

Hizmetlerini sunarken Anadolu firmalarının daha ulaşılabilir ve görünür olmaları için gayret ettiklerini ifade eden Kanbur “Yaptığımız web site tasarımlarında öncelikle kolay kullanımı ve mobil uyumlu olmasına dikkat ettiğimiz gibi, firmanın vizyon ve misyonunu doğru sunarak, ürün ve hizmetleri için etkili spotlar ve özgün içeriklerle son kullanıcı ile buluşmasını sağlıyoruz. Bu bilgi birikimini öncelikle Anadolu firmaları üzerinde kullanarak küçük ve orta ölçekteki firmaların ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya sunmalarını ve firmalarına ciddi bir pazar bulmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Dijital pazarlama ağlarında etkin olmayı ve bulunabilir olmak için de arama motorlarına uygun şekilde çalışıyoruz” dedi.

 

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