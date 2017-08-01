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Sepaş Enerji, çocuklara enerji ve tasarruf yollarını öğretecek

Sepaş Enerji tarafından KidZania'da açılan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar günlük hayatın her alanında yer alan enerjinin ne olduğunu ve tasarruf yollarını kendileri deneyimleyerek, öğrenme fırsatı yakalayacak.

Sepaş Enerji, çocuklara enerji ve tasarruf yollarını öğretecek

01 Ağustos 2017 14:34

Sepaş Enerji, dünyanın ilk çocuklar ülkesi KidZania'da açtığı Sepaş Enerji Elektrik Merkezi ile çocukları enerji yolculuğuna çıkarıyor. Yapılan açıklamaya göre; KidZania'da kurulan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi'nde Enerji Tasarrufu Uzmanı olma şansını yakalayan çocuklar, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaları deneyimleyerek öğrenecek.Çevre bilinci konularında farkındalık edinip, bilgi sahibi olacak çocuklar, çalışmalarının karşılığında KidZania'nın yerel para birimi KidZos kazanacak.
Enerjinin üretiminden kullanıcılara kadar olan yolcuğunu görme fırsatı elde edecek olan çocuklar, karbon ayak izi hakkında bilgi alıp, elektriğin şehre nasıl dağıtıldığını da gözlemleyebilecek.
Sepaş Enerji Elektrik Merkezi'nde enerjinin tüm detaylarını öğrenecek olan çocuklar, kazandıkları KidZos'larını Kidzania içerisinde diledikleri gibi harcayabilecek.
 

Etiketler: KidZania, Sepaş Enerji


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