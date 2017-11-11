Sera işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sera işçilerini taşıyan Atilla A.’nın kullandığı 63 DP 614 plakalı minibüs ile Orhan Çakmak’ın kullandığı 38 KV 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücü Orhan Çakmak (23) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan