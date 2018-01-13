Sera yatırımları devam ediyor

Merkeze bağlı Yeniköy’de Emre Tahtalı tarafından kurulan sera 13.400 m arazi üzerinde kuruldu. KKYDP Programı kapsamında kurulan seraya Tarım Bakanlığı %50 oranında hibe desteği sağladı. Bakanlıktan sağlanan 250 bin TL’lik hibe desteği ile birlikte seranın toplam maliyeti 500 bin lirayı geçti.

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Yeniköy’de kurulan sera işletmesine ziyarette bulundu. İşletmeyi kuran Emre Tahtalı’ya tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle gençlerin bu sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Erzincanlı gençlerin Tarım Bakanlığının uyguladığı hibe ve destekleme modellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Murat Şahin, ‘tarım geleceğin sektörüdür. Uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biridir’ diye konuştu.

Yeniköy’de sera kuran Emre Tahtalı ise desteklerinden dolayı Tarım Bakanlığına ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Fatih Gülnahar

