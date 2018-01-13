Diğer
Kategoriler

Sera yatırımları devam ediyor

Son yıllarda Erzincan’da gelişmeye başlayan seracılık sektöründe yatırımlar devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 11. Etap bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel projesi kapsamında yeni bir sera daha Erzincan’da faaliyete geçirildi.

Sera yatırımları devam ediyor

13 Ocak 2018 22:52

Merkeze bağlı Yeniköy’de Emre Tahtalı tarafından kurulan sera 13.400 m arazi üzerinde kuruldu. KKYDP Programı kapsamında kurulan seraya Tarım Bakanlığı %50 oranında hibe desteği sağladı. Bakanlıktan sağlanan 250 bin TL’lik hibe desteği ile birlikte seranın toplam maliyeti 500 bin lirayı geçti.

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Yeniköy’de kurulan sera işletmesine ziyarette bulundu. İşletmeyi kuran Emre Tahtalı’ya tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle gençlerin bu sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Erzincanlı gençlerin Tarım Bakanlığının uyguladığı hibe ve destekleme modellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Murat Şahin, ‘tarım geleceğin sektörüdür. Uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biridir’ diye konuştu.

Yeniköy’de sera kuran Emre Tahtalı ise desteklerinden dolayı Tarım Bakanlığına ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Fatih Gülnahar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç