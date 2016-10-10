5’i Kıranşeyh Mahallesi, 1 tanesi de Kıdırcık Mahallesinde bulunan seraların konstrüksiyon montajları tamamlandı. İl genelinde kırsal kalkınmaya yönelik projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi noktasında önemli çalışmalar yürütüyor. Arıcılık, hünnap yetiştiriciliği ve hayvancılık alanlarında vatandaşlara önemli desteklerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, seracılığın geliştirilmesi noktasında da başlattığı projede önemli mesafe kat etti. Örtü altı yetiştiriciliğin geliştirilmesi projesi kapsamında 6 ilçede yüzde 75 hibe destekli 100 seranın kurulması için çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar dahilinde Köprübaşı’nda da 5’i Kıranşeyh, 1 tanesi de Kıdırcık Mahallesinde olmak üzere toplam 6 adet sera kurulacak.

Çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Üreticilerimize anahtar teslim olarak kurulacak seraların yüzde 75’i Büyükşehir Belediyemizce hibe olarak veriliyor. Köprübaşı’ndaki seralarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Konstrüksiyon montajları tamamlandı. En kısa süre içerisinde seraların geriye kalan kısımlarını da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.