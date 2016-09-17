Son 10 yıldan bu yana seracılık faaliyetleri artan Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi, üretilen domatesin ülke genelinde rağbet görmesi sonucu göç veren bir belde konumundan göç alan konuma geldi. Önceki yıllarda tarım alanlarında ağırlıklı olarak hububat tarımından dekardan İki bin TL kazanan söğüt halkı artık serada dekardan 25 bin TL para kazanmaya başladı. 3 bin nüfuslu Söğüt Kasabası, yayla seracılığında marka olma yolunda ilerliyor. Antalya’nın Kumluca ilçesi başta olmak üzere başka yerlerde üretim yapan Söğütlü seracılar, 10 yıldan beri seracılığı Söğüt’e taşıdı.

Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz, domatesin ulaşım sırasındaki dayanıklılığı ve raf ömrünün fazla olması sebebiyle İstanbul ve Ankara’daki tüccarlar tarafından tercih edildiğini söyledi. Başkan Yavuz, 2015 yılında 70-75 bin ton olan domates üretiminin bu yıl 100 bin ton civarlarına çıkmasını beklediklerini kaydetti. Burdur ilinde tek ruhsatlı halin Söğüt’te bulunduğunu belirten Başkan Yavuz, “3 Bin nüfuslu Kasabamızda 25 tane ruhsatlı hal dükkanı bulunuyor 7 yıl önce 10 tane hal dükkanı kurmuştuk beldede seracılık artınca 15 tane daha hal yaptık. Üretim çok hızlı tüccarlar domatesi işlemekte zorluk çekiyor’’ dedi.

“1 Dekar alan dahi söğütte boş bırakılmıyor”

Söğütte bulunan 66 bin dekar alandan 4 bin dekarında domates yetiştiriciliği yapıldığını hatırlatan Yavuz, “bu yıl 8 bin dekar alanda biber 5 bin dekar alanda ıspanak ve diğer tarım alanlarında ise A dan Z ye sebze üretimi yapılıyor. Söğütte bir dekar alan boş bırakılmıyor.” dedi. Yayla seracılığında marka kasabası haline geldiklerini kaydeden Başkan Yavuz, domatesin tescillenmesi için Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.