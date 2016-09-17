Diğer
Kategoriler

Seracılığın yeni gözdesi Söğüt

Burdur’un Çavdır ilçesi Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz, son 10 yıldan bu yana artan seracılık faaliyetleri nedeniyle Beldenin göç veren değil göç alan konuma geldiğini söyledi.

Seracılığın yeni gözdesi Söğüt

17 Eylül 2016 10:16

Son 10 yıldan bu yana seracılık faaliyetleri artan Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi, üretilen domatesin ülke genelinde rağbet görmesi sonucu göç veren bir belde konumundan göç alan konuma geldi. Önceki yıllarda tarım alanlarında ağırlıklı olarak hububat tarımından dekardan İki bin TL kazanan söğüt halkı artık serada dekardan 25 bin TL para kazanmaya başladı. 3 bin nüfuslu Söğüt Kasabası, yayla seracılığında marka olma yolunda ilerliyor. Antalya’nın Kumluca ilçesi başta olmak üzere başka yerlerde üretim yapan Söğütlü seracılar, 10 yıldan beri seracılığı Söğüt’e taşıdı.

Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz, domatesin ulaşım sırasındaki dayanıklılığı ve raf ömrünün fazla olması sebebiyle İstanbul ve Ankara’daki tüccarlar tarafından tercih edildiğini söyledi. Başkan Yavuz, 2015 yılında 70-75 bin ton olan domates üretiminin bu yıl 100 bin ton civarlarına çıkmasını beklediklerini kaydetti. Burdur ilinde tek ruhsatlı halin Söğüt’te bulunduğunu belirten Başkan Yavuz, “3 Bin nüfuslu Kasabamızda 25 tane ruhsatlı hal dükkanı bulunuyor 7 yıl önce 10 tane hal dükkanı kurmuştuk beldede seracılık artınca 15 tane daha hal yaptık. Üretim çok hızlı tüccarlar domatesi işlemekte zorluk çekiyor’’ dedi.

“1 Dekar alan dahi söğütte boş bırakılmıyor”
Söğütte bulunan 66 bin dekar alandan 4 bin dekarında domates yetiştiriciliği yapıldığını hatırlatan Yavuz, “bu yıl 8 bin dekar alanda biber 5 bin dekar alanda ıspanak ve diğer tarım alanlarında ise A dan Z ye sebze üretimi yapılıyor. Söğütte bir dekar alan boş bırakılmıyor.” dedi. Yayla seracılığında marka kasabası haline geldiklerini kaydeden Başkan Yavuz, domatesin tescillenmesi için Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Etiketler: seracılık, Söğüt, Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!