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Serada çalışan işçilere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde serada çalışan işçilere kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Serada çalışan işçilere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

05 Kasım 2017 10:55

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İmamlı Mahallesi'nde elektrik işçisi Emrah Yüksel, Burak Tunç ve Kerem Uzun serada çalıştığı sırada iki ayrı otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşle saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel ve Kerem Uzun yaralanırken, saldırganlar otomobillerle olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaraları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Emrah Yüksel (23) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kerem Uzun’un ise yoğun bakım servisi sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
 

 

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