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Seralara kamyon kamyon kömür taşıyorlar

Antalya’da etkili olan soğuk hava çiftçiyi de alarma geçirdi. Sezon içinde çuval çuval ürünlerin çıktığı meyve ve sebze seralarına bugünlerde çuval çuval kömür giriyor. Serik ilçesinde alarma geçen üreticiler gece eksilere kadar düşen soğuk havadan ürünlerin etkilenmemesi için 24 saat 'don' nöbeti tutuyor.

Seralara kamyon kamyon kömür taşıyorlar

28 Ocak 2017 11:50
Seralara kamyon kamyon kömür taşıyorlar - Tıkla İzle

Üreticiler gündüz hazırladıkları odun ve kömürleri gece seralarındaki sobalarında sabaha kadar yakıyor. Gebiz Mahallesi'ndeki seracılık yapan Salih Yıldırım, eşi Dudu ve oğlu Cemal ile birlikte 4 ayrı serada ekili domatesleri koruyabilmek için gece-gündüz çalışıyor. Gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyan aile, akşam ise havanın soğumasıyla birlikte sobaları yakıyor.
Ürünleri korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Salih Yıldırım, "Bu yıl aşırı soğuk oluyor. Uzun zamandır böyle soğuk görmedik. Havanın soğuması ve 1 derecenin altına düşmesi nedeniyle gündüz hazırlık yapıyoruz, akşam da erken saatte sobaları yakmaya başlıyoruz. Ürünleri don vurmaması için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

"Günde 12 torba kömür yakıyoruz"
Serasında günlük 12 torba kömür yaktığını belirten Yıldırım, "Bir hafta önce torbasını 18 liraya aldığımız kömürü bugün 24 liraya aldık. Bir dönüm serada 1 günde 12 torba kömür yakıyoruz. Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Pazarda da fiyatın yüksek olmasından dolayı tüketici şikayetçi oluyor. Ancak bizim yaptığımız masraf ve çektiğimiz çile ortada. Bugün 1 kilo domatesin maliyeti ortalama 1 lira. Sera tesislerine de yüklü yatırım yaptık. Bunları kimse düşünmüyor. Devletimizden destek bekliyoruz. Ürünlerimize değer kazandırılması için ihracat kapılarının açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sedat Temel
 

Etiketler: kamyon, sera


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