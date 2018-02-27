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Seraları hortum vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece yağış sonrası çıkan hortum yaklaşık 20 dekarlık alanda sebze ekili 8 seraya zarar verdi.

Seraları hortum vurdu

27 Şubat 2018 17:46

Manavgat’ın Denizyaka ve Büklüce Mahalleleriyle Çakış Mahallesi Yeniköy mevkiinde dün gece şiddetli yağmurun ardından hortum çıktı. Hortumdan Denizyaka Mahallesi'nden Mustafa Şimşek’e ait 5 dekar biber, Çakış’ta Mithat Çalık’a ait 2.5 dekar sera, İrfan Tutkaç’a ait 3 dekar biber, Hasan Çolpak’a ait 2.5 dekar salatalık ve 2.5 dekar kabak, Hüseyin Gündoıdu’ya ait 1 dekar domates ve 1 dekar salatalık ile Büklüce Mahallesi'nden Mustafa Öz’e ait 3 dekar karpuz ekili sera zarar gördü.

Hortumun meydana geldiği mahallelerde Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer ve Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundu.

Metin, "Dün Meteorolojiden gelen hava durumu doğrultusunda tüm çiftçilerimize mesaj atıldı. Ama bu tür afetler karşısında kimsenin yapabileceği bir şey yok. Biz her toplantımızda üreticilerimizi TARSİM konusunda bilgilendiriyor ve ürünlerinin sigortasını yaptırmalarını istiyoruz. Çiftçilerimizin gördüğü zarardan dolayı çok üzgünüz. Bir kez daha üreticilerimizi TARSİM konusunda uyarıyoruz. Eğer zarar gören çiftçilerimiz sigorta yaptırmış olsaydı şu an zararları karşılanacaktır" dedi. 

Arif Kaplan

 

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