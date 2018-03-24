Seraları su bastı, çiftçiler büyük zarar gördü

Geçitli Köyünde seracılık yapan İbrahim Ateş, köyün yakınlarında bulunan bir barajdan yükselen suların seralarını basaması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Ateş, ''Deresakarı köyüne yapılan elektrik santralindeki baraj kapaklarının kapalı olmasından dolayı Sakarya nehrinden taşan sular seralarımızı bastı ve çok mağdur olduk. Seralarımızda taze soğan ve marul yetiştiriyorduk. Tam ektiğimiz ekinlerimizi hasat edeceğimiz zaman tüm malımız sular altında kaldı. Hem malımız, hem seralarımız büyük zarara uğradı. Konuyla ilgili olarak İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen yetkililer rapor tuttu. Hukuki yollara başvurmak için avukata gittik ve dava açmak için 3 bin lira istedi. Avukat masrafını karşılayacak maddi durumumuz yok. Çiftçi olarak perişan haldeyiz. Kapakları kapadılar böyle oldu. Sadece ben değil bütün çiftçiler bu durumda” dedi.

Daha önce aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden çiftçiler mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

Taner Buka