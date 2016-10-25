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Serbes: 'H' serisi dolarlara dikkat

Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, güncel olmayan cihazın sahte parayı tespit etmediğini belirterek, yazılımın güncelliğine dikkat etmeleri konusunda esnafa uyarıda bulundu.

Serbes: H serisi dolarlara dikkat

25 Ekim 2016 17:21
Serbes: 'H' serisi dolarlara dikkat - Tıkla İzle

Gözle tespit etmenin imkansız olduğunun altını çizen Serbes, yalnız 'H' serisi dolarlarda sahtelik tespit ettiklerini söyledi. Ülke genelinde artan sahte para dolandırıcılığı ile alakalı esnaflara uyarılarda bulunan Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, para sayma cihazlarının sahte parayı ayırt etmesi için 2016 yazılımın yüklü olması gerektiğini belirtti. Serbes, “Teknolojinin çok ilerlemesiyle beraber teknolojiye endeksli sahtekarlıklarda çok ilerledi. Sakarya’da belli başlı kuyumcu dükkanlarında ve döviz bürolarında bazı sahte paraların son model para sayma makinelerinden geçtiğini tespit ettik. Bunun sebebine indiğimizde para makinelerinin yazılımlarının güncel olmadığını gördük. Cihazların yazılımları güncelledikten sonra sahte paraları almadığını gördük. 15 ayrı çeşit sahte para basıldığını emniyet birimlerimiz bizlere söyledi. Bizim makinelerden geçen paraların ise bunların en son kalitede çıkan sahte paralar olduğu belirttiler. Bunlar adet bazında çok değil. 2- 3 taneyi geçmiyor. Yalnız dolarlar da ‘H’ serisi dolarla olduğunu da tespit ettik. Görsel olarak baktığınızda amatör bir el ve gözle gerçeğinden ayırt etmek imkansızdır. Eğer ki makinenizin yazılımı güncel değilse bu sahte para gerçek para gibi algılanabiliyor. 'Euro' için aynı şey söylenemez. El testi ve göz testinde hamurundan kaynaklı sahte algısı oluşuyor. Yalnız makineden geçtiğinde algınızı bertaraf ediyor. Bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşlarımız ve esnaflarımız olursa derneğimize başvurabilirler. Bunun dışında şehrimizin yüzde 100’ün güncellemesi yapıldı. Bu konuda vatandaşlarımız şüpheye duyduğumuzda bir konu olursa bize danışabilirler” ifadelerini kullandı.

REMZİ ŞİMŞEK 

Etiketler: dolar, Serkan Serbes


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