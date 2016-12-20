Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 35 gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan FETÖ sanığı M.T., adli kontrol şartı ve denetimli serbestlik haklarından faydalanmak istediğini söyledi.

Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kapatılan yayın organlarının devamı sağlamak için Y.Y. adlı bir kişi ile yeni bir medya dağıtım şirketi kurduğu ve FETÖ abonelerini yeni kurdukları şirkete aktarmak istedikleri iddiasıyla sanık M.T.'nin yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Enderhan Öz