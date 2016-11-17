Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan hakkında daha önceden tutuklama kararı bulunan Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ürgüp Adliyesinde görevli Zabıt Katibi Semra Kunduracı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadesinde bulunuldu.

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR