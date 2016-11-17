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Serbest bırakılan kâtip yeniden tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ürgüp Adliyesinde görevli bir zabıt katibi tutuklandı.

Serbest bırakılan kâtip yeniden tutuklandı

17 Kasım 2016 09:23

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan hakkında daha önceden tutuklama kararı bulunan Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ürgüp Adliyesinde görevli Zabıt Katibi Semra Kunduracı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadesinde bulunuldu. 

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR 

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı


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