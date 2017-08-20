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Serbest bırakılması için 16 bin imza toplandı

Adana’da kızına tecavüz ettiği ileri sürülen şahsı öldüren babanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi tarafından affedilerek serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına 16 bin 228 vatandaşın katıldığı öğrenildi.

Serbest bırakılması için 16 bin imza toplandı

20 Ağustos 2017 12:25

Adana’nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi’nde, 14 Ağustos’ta meydana gelen olayda, bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada Emrah B.’nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Emrah B. ise kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Emrah B.’nin sağlık kontrolüne getirildiği sırada, “Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin” dedi.

Emrah B.’nin sözlerini televizyon haberlerinde duyan İstanbul’dan Ferhan Akay, imza platformu change.org’da imza kampanyası başlattı. Akay kampanyada, ’Anayasanın 81’inci ve 103’üncü maddelerine göre af işleminin içeriği Türk milletinin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde yaşamasını göz önünde bulundurulacaksa, kızına tecavüz eden zanlıyı öldüren Emrah B. serbest bırakılsın’ ifadelerine yer verdi. İmzanın muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi olarak gösteren Akay, kampanya için 255 bin imza istedi. Kampanyaya 20 Ağustos saat 12.00’a kadar 16 bin 228 kişi imzalarıyla destek verdi.

Fatih keçe 


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