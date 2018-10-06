Serbest Dalış Dünya Şampiyonası rekorlarla tamamlandı

Kaş'ta 1 Ekim'de başlayan, ip destekli sabit ağırlık (FIM) ve sabit ağırlık (CWT) branşlarında yapılan yarışlarla bugün sona eren CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda muhteşem bir final yaşandı. İp destekli sabit ağırlıkta kadınlarda İtalyan sporcu Alessia Zecchini kendisine ait 90 metre rekorunu geliştirerek, 94 metreyle dünya rekoru kırdı. Aynı branşta erkeklerde Rus Alexey Molchanov 116 metreye dalarak yeni dünya rekoruna imza attı. Bu branştaki eski rekor 98 metreyle Slovenya'dan Samo Jeranko'ya aitti.

DÜNYA REKORLARI

Tunus ve Hindistan'ın katılmadığı, 26 ülkeden 76 sporcunun yarıştığı Dünya Şampiyonası, dün ve önceki gün 4 dünya rekoruna daha sahne oldu. Kadınlarda yine Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova paletsiz sabit ağırlıkta 70 metreye dalarak dünya rekorunu paylaştı. Zharkova, sabit ağırlık çift palet branşında 89 metreyle yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. Erkeklerde Rus Alexey Molchanov şampiyonadaki ilk rekorunu sabit ağırlık branşı yarışlarında 123 metreye dalarak kırdı.

TÜRKİYE REKORLARI

Serbest Dalış Milli Takımı yaptıkları derecelerle yeni Türkiye rekorlarına imza attı. Sabit ağırlık (CWT) branşı kadınlar kategorisi yarışlarında milli sporcu Derya Can, 85 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirerek, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Can, 82 metrelik eski rekorunu, 2018 CMAS-TSSF 2. Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda kırmıştı. Can, sabit ağırlık çift palet branşında da 76 metreye dalarak kendisine ait 73 metrelik en iyi dereceyi geçip, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Paletsiz sabit ağırlık (CNF) branşı kadınlarda yarışan milli sporcu Yaren Türk ise 53 metreye dalarak, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 50 metreyle Şahika Ercümen'e aitti.

Erkeklerde ise Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük, 78 metreye dalarak yeni Türkiye rekoru unvanını paylaştı. Eski rekor 75 metreyle Rüstem Derin'e aitti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA 192 DALIŞ

CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ödül töreni, bu akşam Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Şampiyonayı değerlendiren TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, 26 ülkeden 76 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda 4 farklı branşta Kaş'ın mavi derinliklerine 192 dalış gerçekleştirildiğini söyledi.

Şampiyonanın açılış konuşmasında, burada kırılacak yeni rekorları Kaş'tan dünyaya duyurma temennisini paylaştığını hatırlatan Özen, “Bu temennimiz gerçekleşti. Kadınlarda 4, erkeklerde 2 kez toplam 6 yeni dünya rekoruna imza atıldı. 4 ayrı branşta dünyanın en iyi sporcuları belirlendi. Onları ve katılan tüm sporcuları, verdikleri müthiş mücadelelerinden dolayı tüm kalbimle kutluyorum. Bu muhteşem tablonun mimarlarından olan ama şu anda aramızda olmayan CMAS Başkanı Anna Arzhanova'ya buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Disiplin, cesaret ve tutkunun eseri olan serbest dalış sporunun zirvesini oluşturan Dünya Şampiyonası organizasyonumuza, desteğini esirgemeyen Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, Kaş Belediyemiz, Kaş Kaymakamlığımız, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, Antalya Valiliğimize ve bizleri destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Katılan ülkelerin çok değerli sporcu, antrenör ve idarecilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya Şampiyonası'nda yarışan Serbest Dalış Milli Takımı Aris Moukas ve Bilge Çingigiray'ın antrenörlüğü ve Özgür Alemdar'ın idari direktörlüğünde Derya Can, Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük'ten oluşuyor.

Talip Demirci