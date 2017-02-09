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Serbest Güreş A Milli Takımı Dünya Kupası'na gidiyor

Serbest Güreş A Milli Takımı Dünya Kupası'na katılmak için İran'a gidiyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı Dünya Kupasına gidiyor

09 Şubat 2017 13:17

Dünyanın en iyi güreş takımlarının katılacağı turnuvada Türkiye Milli Takımı en iyisi olduğunu göstermek için mindere çıkıyor.

16-17 Şubat'ta İran'ın Kermanshah kentinde düzenlenecek olan Serbest Güreş Dünya Kupası başlıyor. 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Kupası'na Türkiye Serbest Güreş A Milli Takımı'ndan toplam 11 sporcu katılacak. Serbest Güreş A Milli Takımı, 14 Şubat Salı günü Atatürk Havalimanı'ndan 10.40'ta İran'a uçacak.

Olimpiyat ikincimiz Selim Yaşar da gidiyor
Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Selim Yaşar'ın da yer aldığı Milli Takım kafilesinde çoğunlukla geçtiğimiz günlerde Ordu'da düzenlenen Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden güreşçiler yer bulunuyor.

Türkiye B Grubu'nda
Öte yandan Dünya Kupası kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. Kuralarda Serbest Güreş A Milli Takımımız, İran, Hindistan ve Moğolistan ile birlikte B Gurubu'nda yer alırken, A grubunda ise Rusya, Azerbaycan, Amerika ve Gürcistan yer aldı

Serbest Güreş A Milli Takımı'nda ise Teknik Direktör Adem Bereket, antrenörler Yüksel Şanlı ve İsak İrbayhanov'un yanında yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

57 kiloda Sezer Akgül
61 kiloda Cengizhan Erdoğan
65 kiloda Mustafa Kaya, Sefa Aksoy
70 kiloda Yakup Gör
74 kiloda İslam Kılıç
86 kiloda Selim Yaşar, Serdar Böke
97 kiloda Faruk Akkoyun
125 kiloda Rıza Yıldırım, Salim Ercan 


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