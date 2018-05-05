Serbest güreşçiler, minderde fırtına gibi esiyor

Rusya’ya bağlı Dağıstan özerk cumhuriyetinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün serbest stilde mindere çıkan 5 sporcunun tamamı yarı finale yükseldiler. 61 kiloda Recep Topal Ermeni ve Bulgar rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde Rusya’dan Gadzhimurad Rashidov ile karşılaşacak. 74 kiloda Soner Demirtaş Slovak, Romen ve Bulgar rakiplerini mağlup etti ve yarı finalde İtalyan Frank Chamizo Marquez ile mücadele edecek. 86 kiloda Fatih Erdin, Ermeni ve İspanyol rakiplerini saf dışı bıraktı. Erdin, yarı finalde Rusya’danArtur Naifonov ile karşılaşacak. 92 kiloda Türkiye'yi temsil eden Serdar Böke, Alman ve Polonyalı rakiplerini yendi. Serdar yarı finalde Azeri Sharif Sharifov ile finale çıkmak için mücadele edecek. 125 kilodaki güreşçi Taha Akgül ise Belarus ve Azeri rakiplerini mağlup etti. Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha, bu akşam yarı finalde Rus güreşçi Muradin Kushkhov ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları bu akşam saat 17.15’de başlayacak.