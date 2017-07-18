Diğer
Kategoriler

Sercan Kaya Ankaragücü'nde

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Sercan Kaya, Ankaragücü’ne transfer oldu.

Sercan Kaya Ankaragücünde

18 Temmuz 2017 21:18

Beştepe Tesisleri'nde kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Kaya, geçen sezon Adana Demirspor'da 31 maça çıktı. İmza töreninde konuşan başarılı oyuncu Ankaragücü gibi büyük bir kulübe imza attığı için mutlu olduğu belirterek, "Böyle büyük, hedefleri olan bir camiada olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'e çıkarak büyük bir başarıya imza atıldı. Bu sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak" dedi.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, "Transfer çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni sezonda yarışmacı bir takım oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sercan Kaya'nın tecrübesine güveniyoruz" diye konuştu.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!