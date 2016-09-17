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Sercan Yıldırım: '2010 ruhunu görüyorum'

Bursaspor’un golcü ismi Sercan Yıldırım, şampiyonluk yaşadıkları 2010 yılındaki takım ruhunu gördüğünü belirterek, “İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz” dedi.

Sercan Yıldırım: 2010 ruhunu görüyorum

17 Eylül 2016 12:10

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-1 mağlup eden yeşil-beyazlılarda, mücadelenin son golünü kaydeden Sercan Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sercan, “Bazı hocalar vardır seni öyle bir hazırlar ki yedek oturmana rağmen mutlu hissedersin kendini. Maçtan önce de benimle konuşuyor hoca. İlk 11 oynayandan bile daha önemli hissettirebiliyor bana. O yüzden de ona teşekkür etmek istiyorum. Beni çok iyi motive ediyor maça ve ben de onun hakkını vermeye çalışıyorum. Çok mutluyum, tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten 10 kişi kalmamıza rağmen mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. O yüzden de galip geldiğimiz için mutluyum. Taraftarımız da çok iyiydi. Baskı altına aldık, 10 kişi kalmamıza rağmen önde karşılaşmaya çalıştık. Bazen taktik icabı geri çekildik ama nitekim golü de bulduk. Fikstür avantajımızın da olduğunu düşünüyorum. Bu avantajımızı değerlendirirsek, yukarıya oynayan bir Bursaspor takımı oluşturacağımızı düşünüyorum. Hoca da bunu hep belirtiyor. Biz bir aile olduk. O konuda da çok mutluyum. Ben bu takımın eskilerindenim. 2010’daki takım ruhunu görebiliyorum. İnşallah o ruhu yakalarsak bence şampiyonluğa bile oynayabiliriz” dedi. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Sercan Yıldırım


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