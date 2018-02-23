Diğer
Kategoriler

Serdar Aziz eski takımına gol attı, sevinmedi

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, eski takımı Bursaspor’a karşı 11 çıktığı maçta gol attı. Serdar, golden sonra gol sevinci yapmadı.

Serdar Aziz eski takımına gol attı, sevinmedi

23 Şubat 2018 22:36

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın evinde oynadığı Bursaspor müsabakasında hücum hattının yanında savunmada gollere katkı verdi. Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı Serdar Aziz, karşılaşmanın 49. dakikasında Bursa ekibinin fileleri havalandırarak, takımının üçüncü golünü kaydetti. Serdar, attığı golden sonra gol sevinci yapmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcuya golden sonra tezahüratlarda bulunarak destek verdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 gol atan Serdar Aziz, ligdeki ilk golünü de eski takıma karşı attı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç