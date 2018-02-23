Serdar Aziz eski takımına gol attı, sevinmedi

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın evinde oynadığı Bursaspor müsabakasında hücum hattının yanında savunmada gollere katkı verdi. Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı Serdar Aziz, karşılaşmanın 49. dakikasında Bursa ekibinin fileleri havalandırarak, takımının üçüncü golünü kaydetti. Serdar, attığı golden sonra gol sevinci yapmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcuya golden sonra tezahüratlarda bulunarak destek verdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 gol atan Serdar Aziz, ligdeki ilk golünü de eski takıma karşı attı.
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu