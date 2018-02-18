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Serdar Aziz: 'Pozisyonun penaltı ile alakası yok'

Galatasaray’ın defans oyuncusu Serdar Aziz, Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı pozisyonu için, “Pozisyonun penaltı ile uzaktan yakından alakası yok” dedi.

Serdar Aziz: Pozisyonun penaltı ile alakası yok

18 Şubat 2018 23:38

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray’ın defans oyuncusu Serdar Aziz, 45+1. dakikadaki penaltı pozisyonunda Paşalı futbolcu Mensah ile girdiği ikili mücadelede sonrası ikinci yarı maça devam edemedi. Maçın ardından bu pozisyon hakkında konuşan Serdar Aziz, “Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hatta orada bana faul yapıldı. Hissettiğim ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım. Son durumum yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak” diye konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray, serdar aziz

 

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