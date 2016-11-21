Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadele sırasında sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz ve Eren Derdiyok sakatlık yaşamıştı. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iki oyuncu ile ilgili, "Çenesine aldığı darbe sonucu saha içinde geçici bilinç kaybı yaşayan ve ilk müdahalesinin ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan Eren Derdiyok, müşaadenin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Oyuncumuz, bugünkü rejenerasyon çalışmasına katılmıştır. İkinci yarıdaki bir pozisyonda yüzüne aldığı darbenin ardından ilk müdahalesi soyunma odasında gerçekleştirilen ve burun kemiğinde kırık şüphesiyle sponsor hastanemiz Liv Hospital'a götürülen Serdar Aziz'in ise yapılan kontrolünde burnunda kırık tespit edilerek alçılama işlemi yapılmıştır. Oyuncumuzun özel bir maskeyle antrenmanlara ve maçlara katılımı öngörülmüştü" denildi.