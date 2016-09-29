Ünlü ikili, 14 Şubat 2015’te üç aylık flörtün ardından İspanya’nın başkenti Madrid’de evlenmiş ama evlilikleri şaşırtan bir şekilde 6 ay sonra boşanmayla sonuçlanmıştı.

Serdar Bilgili ve haber spikeri Nazlı Çelik, bir yıllık ayrılığın ardından önceki gece tekrar bir araya geldi. Eski eşler, Arnavutköy Hudson’da yedikleri yemeğin ardından mekandan çıkarken el ele objektiflere takıldı.

Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, hızlı adımlarla kapıda bekleyen araçlarına yöneldi. Barış yemeği yiyen Bilgili ve Çelik, soruları yanıtsız bıraktı. Eylül ayında ayrılan ve aynı ayda barışan ikili, boşanmadan iki ay önce evlerini ayırmış, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı.

Kaynak: Hürriyet - Behlül Aydın