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Serdar Bostancı: 'Türkiye’de kazanacağımız başarı kalmadı'

Castrol Ford Team Türkiye Teknik Direktörü Serdar Bostancı, Türkiye’de kendileri için kazanılacak başarı kalmadığını belirterek, “2015 yılında katıldığımız tüm yarışlarda birinci olarak Avrupa Kupası’nı kazandık. Bu da bize Avrupa Ralli Şampiyonası’nı kazanabileceğimiz yönünde ümit verdi. Onun için 3 yıllık bir plan yaptık” dedi.

Serdar Bostancı: Türkiyede kazanacağımız başarı kalmadı

07 Ağustos 2017 19:06
Serdar Bostancı: 'Türkiye’de kazanacağımız başarı kalmadı' - Tıkla İzle

Avrupa Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı Polonya’nın Rzeszow şehrinde gerçekleşti. Rallide Castrol Ford Team Türkiye adına Fiesta R5 aracında pilot Murat Bostancı ve ko-pilot Onur Vatansever ile Fiesta R2T aracıyla da pilot Buğra Banaz ve ko-pilot Burak Erdener yarıştı. Castrol Ford Team Türkiye Teknik Direktörü Serdar Bostancı da şampiyonada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“3 yıllık bir plan yaptık”

Castrol Ford Team Türkiye’nin geçmişte çok büyük başarılara sahip olduğunu söyleyen Bostancı, “Türkiye’de bizim için kazanılacak bir şey kalmadı. 2012 yılında pilotumuz Yağız Avcı ile Doğu Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandık. 2015 yılında katıldığım tüm yarışlarda birinci olarak Avrupa Kupası’nı kazandık. Bu da bize Avrupa Ralli Şampiyonası'nı kazanabileceğimiz yönünde ümit verdi. Bunu futboldan örnek verirsek, UEFA Şampiyonlar Ligi. 2016,2017 ve 2018 için 3 yıllık bir plan yaptık. Bu sene bizim öğrenme senemiz. Şu an takım olarak lider konumdayız. Sırada Çek Rallisi var. En son Letonya’da yapılacak. Liderliğini kaptırırsak, sezonu takımlar olarak ilk 3’te bitirmek istiyoruz. Hazırlık senesi için erken başarı diyebiliriz” diye konuştu.

“20 senedir kendi pilotlarımızı yetiştiriyoruz”

20 senedir kendi pilotlarını yetiştirdiklerini belirten Serdar Bostancı, “Sürekli alt yapımızdan pilotlar geliyor. Şu an Avrupa Ralli Şampiyonası’nda deneyimli pilotumuz Murat Bostancı ile genç pilotumuz Buğra Banaz yarışıyor. Onun için alt yapımızda 4, 5 tane genç pilotlarımız var” şeklinde konuştu.

“Yarışta başarı elde etmek için lastik çok önemli”

Türkye’de Pirelli’nin motor sporları lastiklerini kullandıklarını ifade eden Bostancı, “Yarışta başarı elde etmek için lastik çok önemli. Bizim kullandığımız lastiklerin ömrü 50 km civarında. O kadar iyi tutunduğu için ömrü kısa oluyor. Bir yarışta 20 lastik kullanılıyor. Bu lastikler tesadüfi kararla takılmıyor. Onlarca farklı hamurda çeşitli etaplara göre yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Teknik ekiplerinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Bostancı, “16, 17 dakikada bir şanzıman indirilip, takılabiliyor. Yarışta servisten servise müdahale almak mümkün değil. Sadece pilotlar aracın içinde basit parçalar taşıyor” dedi. 

Oğuzhan Ort
 


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