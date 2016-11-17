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Serdar Kurtuluş, Almanya'da ameliyat olacak

Bursaspor'da hazırlık maçında dizi çıkan Serdar Kurtuluş'un Almanya'da ameliyat olacağı ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı açıklandı.

Serdar Kurtuluş, Almanyada ameliyat olacak

17 Kasım 2016 20:49

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Hakan Ayaz, şu ifadeleri kullandı: "Serdar Kurtuluş'un yapılan son tetkiklerinden sonra pazartesi günü yaptığımız açıklamayla aynı doğrultuda dizindeki çıkığa bağlı damarlarda herhangi bir zedelenmenin olmadığı, sinirinde tam kopma olmadığı fakat ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Bunun yanında dış yan bağında tam yırtık, yine dış tarafta arka adele tendonunun yapışma yerinden koptuğu, ön çapraz bağda yırtık şüphesinin devam ettiği, arka çapraz bağda kısmi yırtık varlığı, menisküsünde yırtık olduğu, dizin dış tarafındaki adalesinde yırtık ve kapsüllerde parçalanma olduğu tespit edildi. Çok ağır sakatlık geçiren oyuncumuz Serdar Kurtuluş, Almanya'da özel bir hastanede özel oluşturulan bir ekip tarafından ameliyat edilecek. Ameliyatta yapılacak olan işlemlere ve sayısına ameliyat esnasında karar verilecek. Oyuncumuz sahalardan en az 6 ay uzak kalacak. Fakat ameliyatta yapılacak işlemlere göre bu süre daha da uzayabilecek." 

Mesut Alan

Etiketler: ameliyat, serdar kurtuluş


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