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Serdar Kurtuluş'a ilk müdahale yapıldı

Bursaspor'da U21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş, dislokasyonu müdahalesi yapılmasının ardından ve normal odasına alındı.

Serdar Kurtuluşa ilk müdahale yapıldı

12 Kasım 2016 15:16

Yeşil-beyazlı ekipte, tecrübeli defans oyuncusu Serdar Kurtuluş, Özlüce Tesisleri'nde U21 takımı ile yapılan antrenman maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Dizinin yerinden çıktığı bildirilen deneyimli oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Serdar'ın sakatlığına ilişkin kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Serdar Kurtuluş'un diz eklemi dislokasyonu (çıkık) müdahalesi yapıldı, röntgende kırık olmadığı anlaşıldı. Dopler tetkiki ile damar yaralanmasına da rastlanmadı çıkık yerine oturtuldu ve ardından odasında istirahate alındı, birkaç saat içinde MR çekilecek ve bağ, menisküs ve kıkırdak gibi yapılar tetkik edilecek" dedi.
Öte yandan Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Serdar Kurtuluş'u hastanede yalnız bırakmadı.
 

Mesut Alan
 


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