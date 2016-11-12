Kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Serdar Kurtuluş'un akşam saatlerinde yapılan MR Anjiyografi tetkikinde damarsal yapılarda herhangi bir zedelenme olmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra bağların ilk değerlendirmesinde, ön çapraz ve dış yan bağlarda yırtık varlığından şüphe edildi. Bununla birlikte diğer bağ ve kas dokularda da zedelenmenin olduğu tespit edildi. Ancak çıkık alanında çok yoğun ödem oluşması nedeniyle yüzde yüz tanının 3-4 gün sonra yapılacak MR kontrolünden sonra konulacağı ve işlemlerin bu MR'a göre yapılacağı kaydedildi. Pazartesi günü, olası bir sinir zedelenmesi ihtimaline karşılık EMG tetkiki ile birlikte, dizinin çıkmasına bağlı olarak bileğinin dönmüş olması üzerine tomografik tetkikleri de yapılacak."

Mesut Alan