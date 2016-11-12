Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Serdar Kurtuluş'un MR'ı çekildi

Serdar Kurtuluş'un MR'ı çekildi

Bursaspor'da antrenman maçında dizi çıkan Serdar Kurtuluş'un MR'ı çekildi.

Serdar Kurtuluşun MRı çekildi

12 Kasım 2016 23:06

Kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Serdar Kurtuluş'un akşam saatlerinde yapılan MR Anjiyografi tetkikinde damarsal yapılarda herhangi bir zedelenme olmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra bağların ilk değerlendirmesinde, ön çapraz ve dış yan bağlarda yırtık varlığından şüphe edildi. Bununla birlikte diğer bağ ve kas dokularda da zedelenmenin olduğu tespit edildi. Ancak çıkık alanında çok yoğun ödem oluşması nedeniyle yüzde yüz tanının 3-4 gün sonra yapılacak MR kontrolünden sonra konulacağı ve işlemlerin bu MR'a göre yapılacağı kaydedildi. Pazartesi günü, olası bir sinir zedelenmesi ihtimaline karşılık EMG tetkiki ile birlikte, dizinin çıkmasına bağlı olarak bileğinin dönmüş olması üzerine tomografik tetkikleri de yapılacak." 

Mesut Alan

Etiketler: MR'ı çekildi, serdar kurtuluş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!