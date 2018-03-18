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Serdivan’ın yağmursuyuna 5 kilometrelik hat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan’da 5 bin 385 metre yağmursuyu hattı inşa etti.

Serdivanın yağmursuyuna 5 kilometrelik hat

18 Mart 2018 23:40

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, yağışlı havalarda yaşanan problemleri ortadan kaldırabilmek için yağmursuyu hatları inşa ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Erenler ve Serdivan'da çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Keleş, Serdivan’da devam eden yağmursuyu çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı. Rüstem Keleş, “Şehrimizin birçok bölgesinde olduğu gibi merkezinde de yağışlı havalarda yaşanan problemleri ortadan kaldırmak için yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Bu kapsamda Erenler ve Serdivan’da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Serdivan’da hayata geçirdiğimiz çalışmalar kapsamında bin 500 metre uzunluğunda kutu menfez olarak inşa ettiğimiz hattı tamamladık. ASEM Mobilyacılar Çarşısı’na kadar uzanan bu hattaki kutu menfez 2 buçuk metre genişliğe, 1 metre yüksekliğe ulaşıyor” dedi.

Serdivan’ın muhtelif bölgelerinde yağmursuyu hatları inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Dr. Keleş, “Ekiplerimiz yağışlı havalarda sıkıntıların yaşandığı bölgelerde hat çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Bu kapsamda kutu menfez çalışmalarının haricinde ASEM Mobilyacılar Çarşısı çevresinde 2 bin 155 metre, Arabacıalanı Mahallesi’nde ise 3 bin 230 metre olmak üzere toplam 5 bin 385 metre yağmursuyu hattı inşa ettik. Bölgede hat çalışmalarımız devam edecek. Yağışlı havalarda sıkıntı yaşanan diğer bölgeler için de proje hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Serdivan’ı sağlam yağmursuyu altyapısıyla buluşturacağız” diye konuştu.  

 

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