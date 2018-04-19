'Serebral Palsi' hastası Ecrin’in hayali gerçek oldu

Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkarak vücut hareketleri ile kas koordinasyonunu etkileyen 'Serebral Palsi' hastası 8 yaşındaki Ecrin’in, ayakta durma hayali gerçekleşti. İstanbul Ataşehir'de yaşayan Ecrin Baznabaz’ın yıllardır hayalini kurduğu ayakta dik durma sehpası hayali gerçekleşti. Ecrin’in babası Mehmet Şah Baznabaz’ın kızının hayalini gerçekleştirmek üzere çalmadık kapı bırakmadığını belirtti.

Baba Baznabaz, kızının hayalin, gerçekleşme sürecini şu sözlerle aktardı:

“Hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadı”

“Aracı olanlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Kızım Ecrin hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadı. Bundan sonra artık yatağa bağlı kalmadan ayakta dik durabilecek. Tabi ki çocuklarımız bizler için birer imtihan Rabbime çok şükür ediyorum, bugünleri de gördük. Dilek Pastaneleri Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı Bey’e ulaşmamızda ve tedavi sürecini çok yakından takip eden Gazeteci İlhami Işık ve gazeteci Emrah Doğru’ya çok teşekkür ediyorum. Onların vesilesi ile Cabir Bey’e ulaştık muhasebeye talimat verdi hemen ayakta dik durma sehpası için gerekli ücret yatırıldı. Çok pahalı bir alet ve her yerde yok özel bir üretim, ne diyeceğimi bilemiyorum Rabbim değerli iş adamlarımızın yokluğunu göstermesin, Cabir Bey’in de işlerine bereket ihsan etsin inşallah” şeklinde konuştu.