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Serebral palsi hastası genç 27 yıl sonra okuma yazma öğrendi

Bursa'da doğuştan serebral palsi hastası genç kız, aldığı özel eğitimle 27 yaşında okuma yazmayı öğrendi. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören doğuştan serebral palsi hastası Süheyla Orak, hastanede gördüğü okuma yazma eğitimiyle 27 yaşında okur yazar oldu.

Serebral palsi hastası genç 27 yıl sonra okuma yazma öğrendi

04 Kasım 2017 09:31

Yürüyemeyen ve dışarı çıkamayan hasta çocuklara hastane içinde kurulan özel okulda eğitim veriliyor. Normalde 5 ile 23 yaş arasındaki serebral palsi hastası çocuklara verilen eğitim, öğrenme azmi sayesinde Süheyla Orak için bozuldu. Tekerlekli sandalyeye mahkum genç kız, akülü arabasıyla okuma yazma bilmediği için tek başına dışarı çıkamıyordu. Büyük bir azimle okuma yazma öğrenen genç kız, artık tek başına dışarı çıkıp, otobüs numaralarını okuyup evine gidebilecek. Gittiği sinemada istediği filmi seçebilecek ve internette dolaşıp dünyayı internetten öğrenebilecek.

Süheyla'ya okuma yazma öğreten öğretmeni Asuman Kanburoğlu, "Süheyla çok azimli bir öğrenci, okumayı çok istiyor. Hiç bir zaman ben yapamam demedi. Azmi sayesinde okumayı başardı. Süheyla serebral palsi hastası. 2 yıldır hastanemizde tedavi oluyor. Hastanede okuma yazma sınıfı var. Bu sınıfa 5-23 yaş arası öğrencileri alıyoruz. Süheyla çok istekli olduğu için 27 yaşında olmasına rağmen sınıfımıza aldık. Azmi sayesinde okuma yazmayı öğrendi. Süheyla'nın eviyle sınırlı dünyası vardı. Artık okuma yazma biliyor. Artık bir alışveriş merkezine tek başına gidebilir, bineceği otobüsü seçebilir. Bir sinemaya gittiği zaman izlemek istediği filmi yine kendisi tercih edebilir. Okuma yazmayı öğrendiği için bedenen ulaşamadığı yerlere internet ve çeşitli kitaplar aracılığıyla ulaşıp bilgi sahibi olabilir" dedi.

Başhekim Erkan Yıldırım ise, "Yaklaşık 3 yıldır hastane sınıfımız çocuklarımıza eğitim veriyor. Süheyla rehabilitasyon programına 1 yıl önce alındı. Aldığı tedaviyle, daha evvel birçok hareketi kısıtlıyken, bazen kendi başına, bazen de destekli olarak yürümeye başladı" diye konuştu.

Okuma yazmayı öğrenen Süheyla Orak, "Bu hastaneye 2 yıl önce tedavi olmak için geldim. Yürüyemiyordum, şimdi destekli olarak yürrüyebiliyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Burada aldığım eğitimlerle kendimi idare edebilecek kadar okuma yazma öğrendim. Eğitimlerime devam ediyorum" şeklende konuştu 

Burak Türker

Etiketler: Serebral palsi hastası

 

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