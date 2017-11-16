Şeref Malkoç: “Yeni Türkiye vizyonunu gençler başaracak”

Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kamu Baş Denetçisi olarak seçilen Şeref Malkoç, “Gençlik ve Yeni Türkiye Vizyonu” konulu bir konferans vermek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi’nin konuğu oldu. Üniversitenin Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek Kamu Denetçiliği Kurumunu ve işleyişini anlatan Malkoç, “Yeni Türkiye” vizyonunu ve Türkiye’nin 2023 hedeflerini gençlerin başaracağını söyledi.

“İnsansız hava araçlarımız gençler sayesinde göklerde”

Başta İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli olmak üzere çok sayıda akademik ve idari personelin katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin belalı bir coğrafyada en belalı terör örgütleri ile mücadele etmekte olduğunu hatırlatan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, ‘‘PKK dünyanın en kanlı en kalleş terör örgütü. DEAŞ dünyanın başının belası. FETÖ en kalleş terör örgütlerinden biri. Avrupa sadece DEAŞ ile başa çıkamıyor ama sadece Türkiye bahsettiğimiz bu terör örgütleriyle uğraşıyor. Hele PKK ile mücadelede yaşadıklarımız son derece enteresandır. Bir dönem bize insansız hava araçları (İHA) vermeleri için ABD’ye çok ısrar ettik. Verdiler de. Ancak çok enteresan bir şekilde, ABD’den aldığımız İHA’lar teröristleri tespit edip merkezlerine bildiriyor, o merkez de bu bilgiyi anında PKK’ya geçiyordu. Bunu bile bize vermediler ama sizin gibi bu üniversitelerden yetişen öğrencilerimiz, İHA teknolojisini geliştirdiler ve bu sayede Türkiye, dünyada sadece 5 ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye sahip oldu. Sizin gibi gençler sayesinde oldu bunlar. Siz yeter ki gayret gösterin, kader size yol gösterir’’ dedi.

“Ombudsman’ın kararı hukuka uygunsa herkes uymak zorunda”

Konferansta, kamuoyunca “ombudsmanlık” olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumunun ve Kamu Baş Denetçiliği makamının görev ve yükümlülüklerini de anlatan Malkoç, öğrencilerin ombudsmanlık hakkındaki sorularına ise şöyle cevap verdi: “Siz işinizi sağlam tutarsanız işiniz uygulanır. Türkiye’de Kamu Denetçiliği kararları ilk zamanlarda yüzde 20 oranlarında uygulanıyordu. Biz işleri çok sıkı tutmaya başlayınca bu yüzde 53’e çıktı. Önümüzdeki yıl daha da artacak. Avrupa’da bunun ortalaması yüzde 80 ve bir süre sonra biz buna da ulaşacağız. Biz karar verdikten sonra uygulamasını da takip ediyoruz ama kararında hukuka uygun olmasına bakıyoruz. Eğer bizim kararımız hukuka ve insan haklarına uygunsa her kamu görevlisi bunu uygulamak zorundadır. Biz hukuka göre haklıysak takibini yaparız, hangi idareci uymuyorsa onu da kamuoyuna açıklarız.”

“Şeref Malkoç öğrencilerimize tarih ve tecrübe turu yaşattı”

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’u ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, “Takdir edersiniz ki üniversiteler eğitimi sadece kendi mekanları ve müfredatları içerisinde yürütmemelidir. Ülkelerinin ve dünyanın siyasi ekonomik ve sosyal olayları ile enterese olmalıdır. Çünkü bu öğrenciler yarının yöneticileri, iş insanları oluyorlar. Farklı kesimlerden, disiplinlerden ve farklı görevlerdeki insanların tecrübeleri bu çocuklara aktarılırsa onlar donanımlı bir şekilde hayata atılırlar. Bugün çok farklı bir kamu kuruluşunun ve ülkemiz içinde çok yeni olan bir görevin başındaki çok değerli bir eski milletvekilimizi burada ağırladık. Hem ombudsmanlığın ve kamu denetiminin ne ifade ettiğini konuştuk. Sayın Şeref Malkoç beyefendi bunları anlatırken de tecrübe ve deneyimlerini, üniversite yıllarından bugüne kadar Türkiye’nin geçmiş olduğu evreleri anlatarak öğrencilere bir tarih turu ve tecrübe turu yaşattı. Bu tür tecrübe paylaşımları çocuklarımızın yarınlara çok daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Konferansın ardından İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşu Aydın Düşünce Platformu’na da katılan Malkoç, eski bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların üyesi olduğu platformda da Yeni Türkiye vizyonunu ve Kamu Denetçiliği Kurumunu anlatarak fikir alışverişinde bulundu. Platformda ayrıca Türkiye’nin 2023 hedefleri ışığında ivedilikle çözülmesi gereken sorunları da ele alındı.