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Şereflikohçhisar'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atama

Yaklaşık 2 senedir Şereflikoçhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Niyazi Düğer’in yerine Uğur Atılgan getirildi.


17 Kasım 2016 10:11

2014 yılının Ağustos Ayından itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Vekaleten bakan Niyazi Düğer’in 11 Kasım 2016 Cuma günü beklenmedik bir şekilde görevinden alındığı ve yerine de YBO Müdürü Uğur Atılgan’ın atandığı öğrenildi.

Pazartesi günü görevine başlayan ve Eğitim-Bir- Sen Şereflikoçhisar Şubesi yönetiminde de olan Uğur Atılgan; “Şereflikoçhisar’daki eğitim-öğretimi bir adım ileri götürmek için elinden gelen çalışmayı yapacağını” söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alınan Niyazi Düğer’in pazartesi gününden itibaren 30 gün izinli olduğu, izin dönüşü kadrosu İbrahim Baltacı Ortaokulu’nda olduğu için bu okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak görev yapacağı öğrenildi.


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